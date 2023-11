“Gruaja, viktima e keqqeverisjes së Ramës”. Albana Vokshi: Femrat do të sjellin fitoren e madhe të PD

Në javën e grave, kryetarja e Lidhjes Demokratike të Gruas, Albana Vokshi, u bëri thirrje grave dhe vajzave t’i bashkohen ndryshimit në 25 Prill. Gjatë një takimi, ku u diskutuan problemet kryesore të grave sot në vend, fokusi ishte tek keqtrajtimi që qeveria u ka bërë grave dhe vajzave për 8 vjet.

“Gruaja, është viktima më e madhe e keqqeverisjes së Edi Ramës. Gruaja sot është e papaunë, është e braktisur, është e shpërfillur, e përçmuar, është e dhunuar nga vetë shteti”- tha Albana Vokshi, e cila vuri në dukje edhe përgjegjësinë e qeverisë për valën e lartë të emigracionit, që ka ndarë nënat nga fëmijët.

“Fëmijët tanë e kanë mendjen për të ikur. Nuk duan të rrinë, nuk kanë mundësi arsimimi, sepse kjo qeveri ka rritur tarifat, ka ndryshuar rregullat për maturantët në prag të provimëve, sepse të rinjtë nuk gjejnë dot një punë dhe nuk e zhvillojnë dot biznesin. Një nga plagët më të mëdha të kësaj shoqërie është kurbeti. Edi Rama ka kthyer kurbetin, sepse ai do që të sundojë me injorantin, me trafikantin, të cilët i futi edhe në parlament.”- tha Vokshi.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Shumë gra sollën përvojën e tyre me këtë qeveri, duke e bërë përgjegjes kryeministrin Edi Rama për largimet e padrejta nga puna, për mungesën e alternativës, për gjuhën dhe aktet dhunuese të shtetit ndaj grave, për rritjen e kostos së jetesës, pa rritur pagat dhe pensionet. Gratë dhe vajzat theksuan se nuk ndjehen të përfaqësuara nga kjo qeveri dhe nga ky kryeministër.

“Nëse gruaja do, ajo ndryshon jo vetëm shoqërinë, por edhe qeverinë. – tha Albana Vokshi. Më 25 prill gratë do të bëjnë ndryshimin. Do të jenë gratë që do të sjellin fitoren e madhe të PD. Do të votoni për alternativën më të mirë me kryeministër Lulzim Bashën, për më shumë punësim, për paga e pensione më të larta, që fëmijët tanë t’i mbajmë këtu”- ishte apeli i Vokshit për gratë.