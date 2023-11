Greqia “sabotazh” integrimit në BE, Rama për “France 24”: Ky bllokim nuk është serioz, “Beleri”...

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një intervistë për televizionin francez ‘France 24’, prej ku sqaruar edhe njëherë se marrëdhëniet me Greqinë janë strategjike, dhe se bllokada e shtetit fqinj për integrimin e Shqipërisë në BE mund të mos qëndrojë gjatë. I pyetur për çështjen e kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës, Fredi Beleri, Rama tha se ajo është një çështje që i përket drejtësisë.

Ajo çështje sipas tij nuk është më një çështje e minoritetit grek duke patur parasysh faktin se të dy kandidatët në Himarë ishin shqiptarë me origjinë greke.

Një pjesë nga intervista:

– Z. Rama Shqipëria juaj ka probleme për t’u anëtarësuar në Klubin evropian. Greqia po bllokon letrën e 27 vendeve anëtare për hapjen e kapitujve. Në maj të këtij viti, kandidati për Bashkinë e Himarës, shqiptar me origjinë greke, Fredi Beleri, që kandidonte për opozitën, u arrestua dy ditë para zgjedhjeve i dyshuar për blerje votash. Por akuzoheni ju se po e pengoni të zgjidhet kryetar bashkie për të mbajtur nën kontroll lejet në këtë zonë bregdetare në zhvillim e sipër. Si përgjigjeni ju?

Kryeministri Edi Rama: Unë nuk dua t’i futem kësaj polemike. Sinqerisht nuk besoj se ky bllokim do të qëndrojë, sepse nuk do të ishte serioze. Nga ana tjetër, është vetëm çështje e drejtësisë. Nëse shikoni raportin e progresit, Shqipëria vlerësohet vërtet mirë për çështjet e reformës në drejtësi. Unë jam shumë i kënaqur sepse Shqipëria është vendi më i përparuar në të gjithë Ballkanin për këto çështje.

-Megjithatë në vendin tuaj ndodhet edhe minoriteti grek afërsisht 1% të popullsisë. A shpresoni të pajtoheni me Greqinë?

Kryeministri Edi Rama: Dëgjoni, me Athinën kemi marrëdhënie strategjike dhe nga ana tjetër, kur flisni për minoritet grek, dua të saktësoj sikurse e thatë, kandidati ishte shqiptar me origjinë greke, edhe kundërshtari i tij në zgjedhje ishte po ashtu shqiptar me origjinë greke. Atëherë s’mund të jetë një çështje minoriteti grek kjo!