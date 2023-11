Greqia kërcënon Shqipërinë: Tani e tutje çështja e integrimit do të lidhet me Belerin

Greqia ashpërson qëndrimin e saj në lidhje me kushtet për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe rastin e Fredi Beleri. Në një deklaratë me shkrim në kuadër të mbledhjes së Komitetit të Përfaqësuesve të Përhershëm të BE-së (COREPER), Greqia thekson se çështja e betimit të kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës do të jetë kusht për të ardhmen e procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.

Krahas kësaj, në deklaratë theksohet se tani e tutje për Athinën, çështja e pranimit të Shqipërisë në BE do të shihet e lidhur me qëndrimin që Tirana do të tregojë për çështjen Beleri, të cilën pala greke e konsideron si provë të shkeljes së kushteve që duhet të plotësojë një shtet kandidat për anëtarësim në bllok.

Deklarata në fjalë shoqëron letrën, e cila është miratuar dhe dërguar në Tiranë, e qe përbën hapin e parë për fillimin e negociatave me BE-në. për pesë kapituj themelorë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Kujtojmë se pak javë më parë Athina bllokoi letrën për të dhënë një “sinjal” paralajmërues lidhur me çështjet që e shqetësojnë në lidhje me Shqipërinë. gjatë kësaj kohe, Athina mori presion shumë të fortë si nga Gjermania, ashtu edhe nga presidenca spanjolle për të ndryshuar qëndrimin e saj. Megjithatë, sipas mediave greke, Greqia nuk ka ndërmend të tërhiqet, pasi pretendon se ndalimi 7 mujor i Belerit për t’u betuar si kryebashkiak i Himarës është një shkelje e drejtpërdrejtë e shtetit të së drejtës siç përshkruhet nga traktatet evropiane.