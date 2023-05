Greqia kërcënon Shqipërinë, arrestimi i Belerit do dëmtojë marrëdhëniet me BE-në

Ministria e Jashtme e Greqisë në një reagim zyrtar dënon dënimin me burg të kandidatit për kryetar të Bashkisë së Himarës, Fredi Beleri. Në reagim, ministria greke shprehet se ky vendim rrezikon marrëdhënien e Shqipërisë me BE-në veçanërisht, duke qenë se bëhet fjalë për mosrepektim të drejtash pakicash etnike.

“Njoftimi i Ministrisë së Jashtme në lidhje me vendimin e gjykatës së Avlonasit për çështjen e kandidatit për kryetar të Bashkisë Heimarra, Dionisis-Frentis Beleris (13.05.2023) Shtypje Lajme - Njoftime - Deklarata - Fjalime E shtunë, 13 maj 2023 Vendimi i sotëm i gjykatës së Avlonës, nëse provat nuk janë të pakundërshtueshme, është skandaloz.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Arrestimi i një kandidati për Kryetar Bashkie dy ditë para zgjedhjeve nuk përbën shtet ligjor. Vendimi për ndalimin e kandidatit për Kryetar Bashkie sjell një ndryshim të plotë të rregullave të barazisë në zgjedhjet bashkiake në Heimarra, qendra më e rëndësishme e pakicës kombëtare greke në Shqipëri. Një vendim i tillë do të ndikojë edhe në marrëdhëniet e Bashkimit Europian me Shqipërinë, pasi kusht i kësaj rruge europiane është respektimi i rregullave europiane dhe parimeve të shtetit të së drejtës nga vendet kandidate. Vendime si ky i sotmi që shkelin parimet e mësipërme do të thotë se në praktikë Shqipëria nuk po ndjek rrugën europiane.”, shkruan ministria greke.