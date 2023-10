“Gojë çorap i pisët”, Basha s’përmbahet, replikë të fortë ndaj Bardhit: Do përballesh me Vettingun

Ka nisur me debate seanca plenare në Kuvend sot, ku kreu i Grupit Parlamentar të PD-së dhe kreu i PD-së, Lulzim Basha janë përplasur me njëri tjetrin. Nuk kanë munguar as fyerjet në replikën e Bashës për Bardhin.

Basha: Znj. Kryetarja prisja përgjigje nga ty dhe jo nga autorët e kësaj zallamahie. Meqë keni vendosur të nxirrni dhjam nga pleshti, jep përgjigje. Për ata që kanë vendosur të bëjnë luftën e tyre të ndyrë personale, në tradhti të interesave të qytetarëve dhe demokratëve, kam një përgjigje, shumë shpejt do të përballeni me vetëdijen tuaj, me projektligjin për vettigun politik.

Shqiptarëve do iu them është i vetmi parlament që nga viti 1991 ka një rregull, që deputeti nuk ka përgjegjësi për atë që thotë.

Sot ky rregull është bërë shkak të hapet goja çorap i pisët. Nga deklarata si këto, ose prokuroria nis hetime për mua, ose i nis për shpifësit. Shpifësit, gojë çorap pisët, ata që natën firmosin për kulla dhe ditën sulmojnë PD-në për llogari të Ramës, ta dinë jo vetëm që nuk na i mbyllin gojën, por shumë shpejt do të përballeni me vettingun.

Këto nuk janë çështje të interesit të PD-së as të interesit tim personal. Shqiptarët janë neveritur me një parlament ku kap shpifja shpifjen, qelbësirllëku, qelbësirllëkun. Ndaj znj. Kryetare zbato ligjin, Kushtetutën.

Nikolla: Do të merrni përgjigjen e duhur. Unë kam thënë që do i drejtohem shërbimeve juridike dhe do i drejtohem dhe Komisionit të Rregullores për këtë situatë të paprecedentë.