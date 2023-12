Gjyqtarja në shkelje të Kushtetutës/ Gjokutaj: Procesi ndaj Berishës i parregullt, ka njëanshmëri

Avokati Genc Gjokutaj ka folur për seancën e ditës së sotme për çështjen e ish-kryeministrit Sali Berisha dhe për shtyrjen e saj në datën 30 dhjetor të 2023.

I ftuar në emisionin "Task Force" me moderatoren Sonila Meço, Gjokutaj u shpreh se është konstatuar njëanshmëri nga ana e gjykatëses Irena Gjoka dhe është kërkuar përjashtim i saj.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Avokati thekson se Irena Gjoka ka shkelur Kushtetutën, pasi në 1996 është shkarkuar nga Berisha kur mbante postin e kreut të KLD-së.

"Nëse flasim për një proces penal, baza e një procesi është procedura dhe as më shumë as me pak procedura është standardi i një procesi dhe tregon rrugën që ndjekin palët e është garancia për një proces të rregullt gjyqësor. Ne kemi kërkuar përjashtimin e gjyqtares Gjoka dhe kallëzimin ndaj saj për shkeljen kushtetuese që në fillim ku figuron si e shkarkuar nga KLD në 1996 kur ishte Berisha kryetar i atij organi. Ne dje kem konstatuar njëanshmëri siç ka filluar që në fillim të këtij procesi dhe kem ngritur kërkesën për përjashtimin e saj.

Kam parë një habi sot ku gjykata ka respektuar një afat tre ditor pasi është i cenueshëm në Apel dhe ka respektuar këtë afat treditor dhe ka caktuar datën e shpalljes. Ne duhet të depozitojmë kërkesën e përjashtimit të gjyqtares dhe më pas të vijoi me shpalljen e vendimit.

Ne dje e ngritëm kërkesën por nuk e kemi depozituar me shkrim dhe sot në mëngjes jem paraqitur që të marrim dokumentacionin dhe deri të shtunën kemi afatin e depozitimin të këtij afati.

Të shtunën në orën 12 është caktuar ora për shpalljen e vendimit dhe nuk e dimë nëse është i kondicionuar me gjykimin e kërkesës për përjashtimin e saj. Nëse aprovohet kërkesa për përjashtim atëherë gjykimi fillon nga e para dhe e gjithë kjo procedurë që u konsumua tani fillon përsëri nga e para”, tha Gjokutaj.