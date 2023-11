Gjykata rrëzoi Bashën/ Zbulohet lëvizja e Berishës

Gjykata e Tiranës pranoi kërkesën e grupit të deputetëve të drejtuar nga Gazment Bardhi, duke rrëzuar Kuvendin e 2 shtatorit dhe duke mos njohur Lulzim Bashën si kryetar të PD-së.

Pas këtij vendimi është zbuluar lëvizja e parë e ish-kryeministrit Sali Berisha.

Lideri historik i demokratëve, vetëm pak çaste më parë njoftoi se do të mbajë një takim me demokratë.

Ai bëri me dije se takimin do ta zhvillojë në orën 18:00 në qytetin e Kavajës. Konkretisht, prezentë në tryezën e organizuar nga Berisha do të marrin pjesë anëtarët dhe simpatizantët e PD-së në këtë qytet.

Deri më tani nuk kemi ende një reagim të Berishës për vendimin e gjykatës, por pritet që ish-kryeministri të flasë mbi këtë çështje në vijim.