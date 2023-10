"Gjykata me dy standarte"/ Lubonja: A është në të njëjtën peshore edhe për inceneratorët?

Analisti Fatos Lubonja ka folur për vendimet e gjykatës për ish kryeministrin Sali Berisha duke thënë se kemi të bëjmë me një gjykatë më dy standarte.

Sipas analistit gjykatësja e çështjes ka shkelur ligjin e Kushtetutës dhe nuk ishte e nevojshme të bënin këtë punë pa parlamanetin.

Më tej ai thekson se kjo drejtësi është e varur nga amerikanët dhe e zellshme për të zbatuar urdhrat e mazhorancës.

Ndër të tjera, hedh akuza se drejtësia është me dy standarte duke nënkutpuar se nuk vepron në të njëjtën mënyrë për çështjen e inceneratorëve.

“Debati bëhet nëse kufizim lirie dhe heqje lirie është e njëjta gjë. Kjo është si në kohën e Enver Hoxhës, ku të internonin, ose të çonin në burg. Gjykatësja ka shkelur ligjin e Kushtetutës, pyetja që ngrihet është ‘ç’nevojë kishin ta bënin këtë punë pa Parlament, se dhe atë e kanë në dorë?’.

Pas kësaj fshihet një gjykatë me dy standarde, që merr vendime politike. Nuk kemi një drejtësi të pavarur, por një drejtësi të varur nga amerikanët. Kjo është një drejtësi e zellshme për të zbatuar urdhrat e mazhorancës, mjafton të përmend rastin e Belerit. Për këtë kapje a mungon zelli apo janë amerikanët?

Unë nuk them që këtu s’ka gjëra të vërteta, por ky rast është minimal në krahasim me skandalet që po bëhen sot. Siç është historia e inceneratorëve. Kemi të bëjmë me një drejtësi jo të pavarur por të instrumentalizuar nga mazhoranca. Mesazhi që marrim është se po dole kundër, do të lëshojmë SPAK-un dhe do të kapim. A është SPAK me të njëjtën peshore kur gjykon këtë rast dhe çështjen e inceneratorëve? Jo! Tani po merret me vendime politike.”, u shpreh analisti Lubonja.