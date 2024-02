GJKKO shtyn seancën për ish-kryebashkiakun e Durrësit, Vangjush Dako

GJKKO ka shtyrë për në 27 shkurt ora 12:00 seancën për ish-kryebashkiakun e Durrësit, Vangjush Dako.

Mësohet se deri në këtë datë do të bëhet akt-ekspertimi për faktin e dytë penal.

Gjykata ktheu për hetim aktin e dytë penal pasi nuk konstatoi akt ekspertimi në gjetjet e prokurorisë për përcaktimin e dëmit në raport me projektin.

Dako akuzohet për “Shpërdorim detyre” në procedurën e dhënies së lejes së ndërtimit të një pallati shumëkatesh dhe shpërdorim të fondeve publike në procedurën e prokurimit për ndërtimin e një shëtitoreje në bregdet.

“Gjykata e Posaçme mbi kërkesën e Prokurorisë së Posaçme, me nr.25/115 akti, dt.05.12.2023, e regjistruar në gjykatë, për dërgimin në gjyq të çështjes penale në ngarkim të të pandehurve Vangjush Dako etj. me akuzat përkatëse, sot më datë 02.02.2024, në seance paraprake, vendosi: Plotësimin e hetimeve në çështjen objekt gjykimi. Veprimet hetimore do të kryhen deri në seancën e rradhës, që do të zhvillohet në datën 27.02.2024, ora 12:00”, njoftoi gjykata.