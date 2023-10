GJKKO konfirmon masën e sigurisë për Sali Berishën: Dy herë në muaj të paraqitet në Gjykatë

Gjykata ka konfirmuar masën e sigurisë 'detyrim paraqitje' për ish-kryeministrin Sali Berisha, i cili është nën akuzë nga SPAK për korrupsion pasiv për aferën e privatizmit të kompleksit 'Partizani'.

GJKKO rrëzoi kërkesën e paraqitur nga Sali Berisha përmes avokatëve të tij për përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka nga gjykimi për ish-kryeministrin në çështjen e ish-kompleksit “Partizani”.

Seanca për njoftimin e masës së sigurisë ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha nisi në orën 15:00. Shtyrja u bë paraditen e sotme, për ti dhënë kohë për t'u njohur me dosjen, avokateve të zgjedhura nga shteti, Jalldiz Kastrati dhe Rabije Cenalia, pasi mbrojtësit e pajisur me prokurë nga Berisha braktisën gjykatën një ditë më parë ndërsa avokati i caktuar kryesisht, Artan Simoni u zëvendësua. GJKKO njoftoi se zgjedhja e dy avokateve u bë pasi Berisha dhe avokatët e tij nuk janë paraqitur as ditën e sotme në seancë.

Seanca për ish-kryeministrin është zvarritur prej dy ditësh. Pas zëvendësimit të Artan Simonit, u caktuan dy avokate shtetit për Berishën, Jalldiz Kastrati dhe Rabije Cenalia. Nga ana tjetër, mbrojtja e Sali Berishës depozitoi në GJKKO kërkesën me shkrim për përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka duke pretenduar se ajo ka shkelur Kushtetutën pasi sipas tyre duhej marrë më parë leje në Kuvend para se të jepej vendimimi "detyrim paraqitje" për Berishën. Këtë kërkesë të Berishës e ka shqyrtuar brenda ditës gjyqtarja Flora Hajredinaj, e cila nuk e ka përjashtuar Gjokën, me argumentin se kërkesa e avokatëve të Berishës është e pabazuar.

Ish-kryeministri Berisha është lënë në detyrim paraqitje dhe ndalim për dalje jashtë shtetit, pasi hetohet për korrupsion me privatizimin e ish-kompleksit Partizani. Një ditë më parë, avokatët u larguan nga seanca me argumentin se Gjykata ka rrëzuar disa kërkesa që ata kanë bërë, përfshirë përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka nga gjykimi i çështjes dhe mospranimin e kërkesës për ta dërguar çështjen në Gjykatën Kushtetuese për interpretimin e vendimit për masën "detyrim paraqitje" për ish-kryeministrin. GJKKO caktoi avokatin Artan Simoni, por pas sulmit të Shkëlzen Berishës ai u zëvendësua me dy avokatet e tjera.

Akuzat

Në dosjen “Partizani” Jamarbër Malltezi akuzohet për “korrupsion pasiv” dhe “pastrim parash”, ndërsa Sali Berisha vetëm për “korrupsion pasiv”. Ndërtuesi Fatmir Bektashi akuzohet për 'korrupsion aktiv' dhe 'pastrim parash' . GJKKO vendosi të lërë në burg Jamarbër Malltezin, dhëndrin e Sali Berishës, si edhe detyrim paraqitjeje për ndërtuesin Fatmir Bektashi.

Malltezi dyshohet se ka kryer korrupsion pasiv në bashkëpunim me vjehrrin e tij Sali Berisha, duke shfrytëzuar pushtetin e tij si kryeministër, duke përfituar nga privatizimi i terreneve dhe objekteve sportive, nga ndryshimi i destinacionit nga zona sportive në zona banimi, shuma të konsiderueshme në cilësinë e investuesit nga shoqëria “Homeplan” sh.p.k., pa investuar në të, si dhe përfitime të marra para se të deklarohej si bashkortak në këtë shoqëri.

Ndërsa në bashkëpunim me ndërtuesin Fatmir Bektashi, Malltezi dyshohet se ka kryer pastrim të produkteve të veprës penale, duke u paraqitur si investitor në punimet për ndërtimin e bllokut të banesave, ndërkohë që nuk rezulton të ketë investuar, duke kryer veprime financiare, transaksione të copëzuara, apo në kesh, për të fshehur origjinën dhe për të përfituar në mënyrë të paligjshme shuma deri mbi 5 milinë euro.

Nga ana tjetër edhe Bektashi dyshohet se ka kryer korrupsion aktiv të funksionarëve të lartë shtetërorë në bashkëpunim me Malltezin, duke i dhënë atij përfitimeve të paligjshme në shuma të mëdha, me qëllimin e përbashkët për të bërë ndërtime në terrenet sportive. Ai dyshohet se në bashkëpunim me Malltezin kanë kryer pastrim të produkteve të veprës penale teksa kanë fshehur origjinën e vërtetë të përfitimeve monetare të parregullta të Malltezi, duke i paraqitur ato si të ardhura te ligjshme nga biznesi.