GJKKO e la në burg, Ilir Meta ankimon në Apel vendimin për ndryshimin e masës së sigurisë

Lajmifundit / 25 Gusht 2025, 11:29
Politikë

Ilir Meta ka ankimuar në Apelin e GJKKO-së të datës 13 gusht, kur Gjykata e Posaçme e la në burg ish-Presidentin. Gjyqtari i hetimit paraprak Erjon Çela e konsideroi të pabazuar kërkesën e Ilir Metës për t’u liruar dhe për këtë arsye Meta vijon të mbahet si i paraburgosur në burgun 313.

“E nderuara Gjykatë! Me vendimin nr. 546 datë 13.08.2025 të Gjykatës Shkallës parë kundër Korrupsionit dhe Krimit Organizuar, ka vendosur: Rrëzimin e kërkesës së shtetasit Ilir Metaj, për zëvendësimin masës e sigurimit personal nga "arresti në burg" parashikuar nga neni 238 i kodit procedurës penale, në masën e detyrimit për tu paraqitur pranë oficerit të policisë gjyqësore, ndalimi daljes jashtë vendit dhe garancinë pasurore.

Duke mos qenë dakord me vendimin e mësipërm vendosëm ta apelojmë pranë Gjykatës Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”, thuhet në kërkesën e dorëzuar pranë gjykatës nga avokati i Metës, Kujtim Cakrani.

Për SPAK-un, që ishte kundër kërkesës për të zbutur masën e arrestit në burg, ekziston mundësia që Ilir Meta, nëse nuk mbahet në qeli, mund të intimidojë dëshmitarët.

