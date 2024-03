GJKKO e dënoi me dy vite burg, reagon Beleri: Seanca e sotme një parodi!

Kryebashkiaku i zgjedhur i Himarës Fredi Beleri, ka reaguar pasi Gjykata e Posaçme e dënoi këtë të martë me 2 vite burg për korrupsion në zgjedhjet lokale të 2023-it.

Në një reagim zyrtar Beleri e ka cilësuar seancën e sotme një parodi, sipas tij me dëshmi penaliteti të falsifikuar dhe pa prova.

Deklarata e Belerit:

Seanca e sotme ishte një parodi. Me dëshmi penaliteti të falsifikuar, pa prova, pa asnjë dëshmitar tjetër veç atij të paguar nga policia, me gjyqtare “të emëruar”, brenda një kafazi prej xhami, duke mos patur mundësinë e komunikimit me avokatin, sot, gjykata shqiptare më dënoi me dy vite burgim.

Krimi që kam kryer është se ne, himariotët, kërkojmë të jemi zotër të tokave tona stërgjyshore. Krimi i kryer nga unë është se bashkëqytetarët e mi himariotë më zgjodhën kryetar bashkie, duke dalë kundër planeve të kryeministrit shqiptar, Edi Rama.

SHBA dhe BE, kjo është drejtësia që ju dëshironi për ne?

Gjyqtarëve po u lë komentet e popullit shqiptar.

Unë do të vazhdoj përpjekjet e mia për Drejtësi dhe Demokraci, në emër të bashkëqytetarëve të mi. Herët a vonë, unë do ta gjej drejtësinë. Kam aq durim sa duhet për ta çuar deri në fund këtë çështje.