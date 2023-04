Gjiknuri flet pas mbledhjes së Kryesisë: Javën tjetër fillojmë fushatën, opozita e zhytur me...

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Socialiste, Damian Gjiknuri foli pas mbledhjes së Kryesisë, duke thënë se ishte një mbledhje organizative pune. Ai u shpreh për mediet se PS do të hyjë në këto zgjedhje me program të qartë dhe strategji të testuar.

Teksa u pyet lidhur me akuzat që deputetët e PS kanë bërë ndaj Monika Kryemadhit për paratë ruse, ai tha se i takon tashmë drejtësisë që të merret me këtë çështje.

Gjiknuri: Ishte nje mbledhje organizative pune. Javën tjetër fillojmë fushatën. PS hyn me program te qartë dhe me nje strategji te testuar. Ne kemi menduar që të mos bëjmë aktivitete të mëdha por kemi menduar një strategji tjetër, do të bëjmë takime të vogla, të qeta.

Rubla ruse? Ata janë të zhytur vetë. Shqiptarët janë të qartë, ne shikojmë strategjinë e sigurisë së këtij vendi. Ju e shikoni që nga pala tjetër nuk ka strategji.

I takon organve të drejtësisë që të zbulojë të vërtetën. PS e ka bërë thirjen, këto nuk zgjidhen me konferenca partie.PS nuk do të shpenzojë në fushatë, por aq sa e lejon ligji. Pala tjetër e shikon zi se vetëm atë dinë të përcojnë. Shumë shpejt do të bëjmë edhe slognanin tonë.