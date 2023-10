Gjiknuri drejt fundosjes?/ Lala: Udhëtimet me pronarët e inceneratorëve rëndojnë pozitën e tij

Ish-Sekretari i Përgjithshëm i PS-së, Damian Gjiknuri është një nga emrat e socialistëve që akuzohen për përfshirje në aferën e inceneratorëve.

Për Gjiknurin foli mbrëmjen e sotme gazetarja Klodiana Lala, e cila deklaroi se ai është zyrtarisht duke u verifikuar pozita e tij.

Lala tha se ish-sekretari i PS-së është në të njejtat pozita si ish-zv.kryeministri Arben Ahmetaj.

“Zyrtarisht është duke u verifikuar pozita e tij. Personalisht kam pyetur zotin Dumani se janë në të njëjtat pozita si zoti Ahmetaj që ka udhëtuar me pronarët e inceneratorëve. Zoti Gjiknuri u përpoq të thoshte që jo, është paguar nga ministria e të tjera me radhë, por unë nuk hyj në këtë çështje se duhet ta hetojë SPAK, nëqoftëse e ka paguar nga ministria, se në çfarë rrethanash është gjetur, e të tjera me radhë”, theksoi gazetarja./