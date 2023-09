Gjekmarkaj për Kuvendin e PD: Basha u shpall i përjetshëm, mori poste imagjinare

Deputeti i Partisë Demokratike, Agron Gjekmarkaj, ka bërë një reagim në rrjetet sociale në lidhje me Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike që u mbajt ditën e sotme e që u drejtua nga Lulzim Basha.

Gjekmarkaj në postimin e tij ironizon marrjen e postit të kreut të Grupit Parlamentar të PD-së, duke thënë se Basha e shpalli veten të përjetshëm dhe sipas tij, mori poste imagjinare.

Deputeti në hyrje të shkrimit të tij e cilëson ngjarjen në fjalë si një fjalë të mbajtur nga Basha për hapjen e shoqatës së tij.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Gjekmarkaj bën edhe një krahasim ironizues kur thotë se diçka të tillë e bëri edhe diktatori Enver Hoxha për vite me radhë brenda partisë së tij dhe shtetit shqiptar.

“Enver Hoxha i pat mbajtur per disa vjet postet kryesore të shtetit dhe të Partisë. Sekretar i Parë, Kryeministër, Minister i jashtëm dhe i mbrojtjes. Pas vitit 1952 edhe ai hoqi dore e mbajti vetëm atë të Sekretarit të parë. Në një “festë syneti” sot Lulzim Basha i cili foli per hapje të shoqatës së tij u shpall i përjetshëm, i përgjithshëm dhe mori per vete një mori postesh imagjinare.

Pastaj fap e fap përjashtoi po në mënyrë imagjinare ata që nuk i ka. I paaftë që të turpërohet pas 18 vitesh në politike foli per politike të re kundër se vjetrës. Kërkoi ndjese. Kujt !? Kush do t’ja dijë për ndjesën e tij ! Foli per emërime të gabuara që paskësh bërë . Ai na doli shakaja më e madhe dhe emërimi më fatkeq i Sali Berishës,” shkruan Gjekmarkaj.