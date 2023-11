“Gërdeci”/ Mediu: Nuk më fajëson asgjë, s’kam përgjegjësi për vendosjen e barutit

Ish-ministri i Mbrojtjes, Fatmir Mediu, foli mbrëmjen e sotme për çështjen “Gërdeci” dhe dëshmitë e dëshmitarëve para trupës gjykuese.

Mediu tha se dëshmitë e dhëna kanë provuar pafajësinë e tij, ndërsa hodhi akuza ndaj prokurorisë.

“Ne jemi në ballafaqim në gjykatë. Ka dy palë, prokuroria dhe mbrojtja. Ne parashtruam kërkesat tona për dëshmitarë. Prokuroria nuk bëri asnjë arsyetim pse i thirri gjithë ato dëshmitarë që deri tani ka treguar se nuk kanë pasur asnjë lidhje me diçka që fajëson ministrin, zero! Kur t’i vendosesh përballë dëshmitarit, duhet të kesh hapësirën për të bërë pyetjet e duhura. Nëse i jep gjithë kohën akuzës, ky nuk është një proces i drejtë. Drejtësia nuk është statistikë e as media. Drejtësia nuk është opinion public”, u shpreh ai.

Ish-ministri theksoi në intervistën me Denis Mingën se ai nuk ka asnjë përgjegjësi në vendosjen e barutit.

“Më shqetëson që nuk jemi në atë fazë që të kemi një drejtësi që respekton ligjin. Jam i përgatitur për pafajësinë. Nuk kam mëdyshjen më të vogël që çdo vendim i imi ka qenë i lijgshëm. Unë nuk e kam bërë debat mediatik. Nuk ka përgjegjësi ministri i Mbrojtjes mbi vendosjen e barutit”, theksoi Mediu.