Gent Zenelaj shpërthen ndaj qeverisë shqiptare: Skandaloze, pabesi e turpshme

Aktori Gentian Zenelaj ka reaguar lidhur me marrëveshjen e Edi Ramës me Kryeministren e Italisë Georgia Meloni, që Shëngjini të kthehet në një port refugjatësh, duke u shprehur plotësisht kundër.

“A mendohet për ato qindra biznese që jetojnë me turizmin dhe shpresojnë të bëhet me mire. Sigurisht që nuk do bëhet më mire. Sepse vetë siguria e portit dhe prioritetet e tij do transformohen”, shkruan aktori në një postim ne rrjetet sociale.

“Ta kthesh portin e Shengjinit në port emigrantesh në një kohë kur ky port dhe vetë qyteti i Shengjinit ka nevojë të hershme të kthehet në një port i mirefilltë turistik është pabesi e turpshme. Një qytezë që është përpëlitur që nga viti 1991 me emigrimet masive, me shkatërrimet e 1997 dhe me lënien sistematikisht jashtë vëmendjes së pushtetit qëndror.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

3 orë të duhen të mbërrish nga Tirana në Shëngjin në kulmin e sezonit turistik. 3 orë për 60 km rrugë. A mendohet për ato qindra biznese që jetojnë me turizmin dhe shpresojnë të bëhet me mirë. Sigurisht që nuk do bëhet më mirë. Sepse vetë siguria e portit dhe prioritetet e tij do transformohen. Mjafton të shikosh pamjet nga porte të tilla në Itali dhe Greqi. Skandaloze”, shprehet ai.