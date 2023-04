Gaz Paja investitor strategjik në Dhërmi reagon Berisha

Ish-kryeministri Sali Berisha, ka reaguar pas lajmit se Gazment Paja do të jetë investitor strategjik në Dhërmi, pasi do të investojë në 133 metra katror tokë për ngritjen e një resorti turistik.

Sipas Berishës, kryeministri Rama ka shpërblyer me një dhuratë mikun e tij Paja, duke theksuar s e kjo është një vjedhje me VKM.

Postimi i Berishës:

Nje vjedhje e hapur e Edvin Rames me Gaz Pajen!

Ja se si Rama dhe Paja lumturojne njeri-tjetrin me 133 mije meter katror ne Dhermi per ndertimin e Resortit “Lumturia”.

Per kete qellim Gaz Paja me nje VKM shpallet aksioner STRATEGJIK dhe merr dhuraten e perbashket me Ramen! Vjedhja e fundit ne serialin e vjedhjeve te narkoqeverise.