Gati firmat për Kuvendin Kombëtar, Berisha: Do të kthehem si kryeministër

Ashtu siç njoftoi më herët, ish-kryeministri Sali Berisha ka nisur mbrëmjen e së mërkurës konferencën për shtyp. Berisha u ndal tek firmat e mbledhura nga anëtarësia e PD për mbajtjen e Kuvendit Kombëtar. Lideri historik i PD paralajmëroi rikthim të fortë në politikën shqiptare.

"Do të kthehem si kryeministër", u shpreh Berisha.

Në tryezën e tavolinës, Berisha mban edhe 4,200 firmat e mbledhura për të thirrur Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike. Gjatë fjalës së tij, ai tha se do të kthehet si kryeministër i vendit. Të pranishëm në sallë janë Flamur Noka, Edmond Spaho, Albana Vokshi, Arben Ristani, Oerd Bylykbashi, Aldo Bumçi, Klevis Balliu dhe Keltis Kruja.

“Prej më shumë se një muaj mori jetë në një moment kritik të historisë së pluralizmit lëvizja e një grupi deputetësh drejtues qendrorë, lokalë, të PD, anëtarë me qëllimin më madhorë ringritjen e PD, shndërrimin e saj në një forcë vigane opozitare dhe me mision çmontimin e narko-shtetit, rikthimin e Shqipërisë në rrugën e demokracisë dhe integrimit. Ju jeni dëshmitarë sesi kreu i Meduzës, Edi Rama me të gjithë anturazhin e tij të krimit dhe drogës, arriti pothuaj të shuajë opozitarizmin në Shqipëri. Arriti të shndërrojë PD në një parti që u largua këto tetë vite nga vlerat e saj themelore, që pati si pasojë e katastrofave mandatin e tretë të Edi Ramës. Nuk mund të mohohet se në këtë katastrofë një rol ka luajtur edhe George Soros…,” deklaroi ndër të tjera ish-kryeministri.