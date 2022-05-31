LEXO PA REKLAMA!

Gara në PD, zbulohen dy emrat që do garojnë për nënkryetarë të partisë

Lajmifundit / 31 Maj 2022, 11:25
Politikë

Gara në PD, zbulohen dy emrat që do garojnë për

Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike do të mblidhet ditën e premte në orën 17:00 për të zgjedhur sekretarin e Përgjithshëm, dy nënkryetarët dhe sekretariatin e partisë.

Bëheti e ditur, se për postin e Sekretarit të Përgjithshëm do të ketë disa kandidatë.

Ndërkohë që më e qartë është gara për postet e dy nënkryetarëve. Burimet bëjnë të ditur se Oerd Bylykbashi është njëri prej kandidatëve potencialë që do të garojë për këtë pozicion.

Ai e ka shprehur edhe publikisht ambicien e tij për këtë post.

Ndërkohë që emri i dytë potencial që mund të zgjidhet në postin e nënkryetarit është ai i Luçiano Boçit.

Në të njëjtën kohë në mbledhjen e të premtes të Këshillit Kombëtar do të votohen edhe sekretarët e rinj të partisë.

