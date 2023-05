Fredi Beleri humb mandatin edhe po fitoi nga burgu, flet kreu i KQZ

Kreu i KQZ-së Ilirjan Celibashi, ka folur për zgjedhjet lokale që do të mbahen në vend me 14 maj.

I pyetur për hetimin për 38 persona, 10 prej të cilëve janë kandidatë për kryebashkiakë, Celibashi tha se nëse ndonjëri do të jetë në kushtet e ndalimit (si rasti i Fredi Belerit), do të humbasë mandatin nëse është apo nëse zgjidhet dhe do të duhet të ribëhen zgjedhjet në atë bashki.

“Jemi duke zhvilluar procesin e verifikimit dhe ky proces mbi bazë të kërkesës tonë po vazhdon nga organi i prokurorisë.

Nëse do të rezultojë që ndonjëri do të jetë në kushtet e ndalimit, patjetër që do të humbasë mandatin nëse është apo nëse zgjidhet , do të ribëhet zgjedhjet në atë bashki.

Në pikëpamje institucionale KQZ nuk ka mundësinë që të administrojë informacione të tille. Dhe nëse ka do të duhet të adresohen tek organet e ndjekjes penale, por ky fenomen ekziston.

Masivitetin e tij në nuk e dimë, edhe pse ndonjëherë ka edhe spekulime”, sqaroi Celibashi për “Kjo Javë” në “News 24”.

Kujtojmë që disa ditë më parë Celibashi informoi sot se, në kuadër të procesit të dekriminalizimit, KQZ ka kërkuar hetim të thelluar për 38 kandidatë për kryetarë bashkie e këshilla bashkiakë.

Celibashi tha se, janë 38 kandidatë për të cilët KQZ ka kërkuar verifikim të thelluar nga Prokuroria. Sipas tij, nga këta janë 10 kandidatë për kryetarë bashkie nga 144 në total, konkretisht në zonat zgjedhore Kuçovë, Krujë, Vau i Dejës, Shijak, Devoll, Himarë, Mallakastër, Kukës e Has.