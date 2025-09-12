LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

FOTO/ Socialistët përqafohen me Niko Peleshin. Rama shtrëngon duart me Zegjinenë, çfarë ndodhi pas votimit

Lajmifundit / 12 Shtator 2025, 21:51
Politikë

FOTO/ Socialistët përqafohen me Niko Peleshin. Rama shtrëngon

Socialistët e kanë mirëpritur me duartrokitje zgjedhjen e Niko Peleshit si kryetar i Kuvendit të Shqipërisë.

FOTO/ Socialistët përqafohen me Niko Peleshin. Rama shtrëngon

Me mbylljen e fjalës së tij, Peleshi është takuar me deputetët e grupit parlamentar të PS, ku nuk kanë munguar shtrëngimet e duarve, puthjet e përqafimet mes tyre.

FOTO/ Socialistët përqafohen me Niko Peleshin. Rama shtrëngon

Fotot nga salla e Kuvendit tregojnë moemente e veçanta të gëzimit të socialistëve.

FOTO/ Socialistët përqafohen me Niko Peleshin. Rama shtrëngon

Rama përshëndeti deputetët e tij. Me Zegjine Çaushin, deputeten e re të Fierit shtrëngoi duart, po ashtu dhe me deputetin Andis Salla, ndërsa me n/kryetaren e Kuvendit Klodiana Spahiu duket i përzemërt teksa i uron detyrën e re.

Zv/kryeministres Belinda Balluku me të cilën ishte ulur pranë, në një moment i ka krahun hedhur dorën teksa ka vijuar bisedën me deputetin Blendi Klosi. të përshëndesë deputetët e rinj si Andis Salla.

Edhe deputetja e re Sara Mile, u shfaq e buzëqeshur në nisjen e mandatit të saj të parë parlamentar.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion