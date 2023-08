Forumi i Gruas shkon në PD: Dera mbyllur, as në ’97 s’ka ndodhur

Në selinë blu, sot kanë shkuar edhe përfaqësueset e LGD. Në prononcimin e tyre për mediat ato thanë se nesër do të jetë ta ku do të ekzekutohet vendimi i anëtarëve në kuvendin e 11 dhjetorit dhe selia do i kthehet demokratëve.

"Ne jemi përfaqësuese të forumit të gruas, dhe kryetare të degëve të PD-së së Tiranës që sot kishim një mbledhje por që dyert e selisë. Një gjë e tillë nuk na ka ndodhur as në ’97, na vjen keq që deputeti Basha na ka vënë drynin”, ka thënë njëra nga gratë.