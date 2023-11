“Fol Pandeli”, Berisha: Felaj liroi burrin nga banditët, Ulsin e pret burgu

Ish-kryeministri Sali Berisha nga foltorja e Kuvendit është treguar i ashpër me disa përfaqësues të maxhorancës. Berisha ka akuzuar nënkryetaren e Kuvendit, Ermonela Felaj se ka uzurpuar organin e akuzës dhe se në një rast i është dashur të lirojë bashkëshortin nga disa kriminelë.

Ju i shihni, ja aty keni Ermonelën. Katër familjarë të saj ka futur palë në palë në Prokurorinë e Tiranës. Këta gardistë që shihni para meje në këmbë, nja 5 prej tyre kanë Fakultetin Juridik, por as nuk ëndërrojnë kurrë të futen në prokurori apo në gjykatë, ku të lenë Felajt, felë për të tjerët. I marrin të gjitha për vete. Thoni ju po deshët? Edhe ju keni zgjedhës, më mirë t’i thoni asaj të mos çojë 4 familjarë. Dhe çfarë familjarësh! Kur burrin e saj e morën peng në Urën Vajgurore, se u premtoi banditëve lirimin nga bashkëshortja, ishte prokurore, shkoi kjo dhe e çliroi. E di vetë ajo sa pagoi për të liruar burrin.



Burri i saj është prokuror në Prokurorinë e Tiranës. Apo jo Pandeli? Folu shqiptarëve Pandeli. Ja ku erdhi edhe Ulsiu që i ka ditët e numëruara në ministri. Ja ku erdhi badigardi i Edi Ramës. Ik më mirë para se të heqë ai. Taulant Bego Yaris nuk ka ardhur akoma se po merret me biografinë e oficerëve të policisë, ndërkohë që kur në Encrochat, del njeriu më i lidhur me të gjitha bandat. Ndërkohë që ka përdorur pasaportën diplomatike për të kaluar 54 herë ngarkesa droge me Edmond Begon, ish-zëvendësin e Aldo Bares, i dënuar me 15 vite burg në Itali. Ku është ai Ulsi? Ku e ke Taulantin? Se bëni luftë për postin e njëri-tjetrit. Se edhe ti atje do shkosh. Prit Fatmirin se do vijë në post tëndin ose më lart. Bëj ç'të duash Ulsi, ke marrë fund.