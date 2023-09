“Fokus vetëm tek qytetarët”, Basha mbërrin në Kuvend: Mori fund koha kur merreshim me problemet tona

Kreu i Partisë Demokratike ka mbërritur në Kuvendin e Shqipërisë. Në një prononcim të shkurtër për mediat Basha u shpreh se fokusi i tij do të jetë vetëm për qytetarët.





Ai tha se prej më shumë se një viti PD është marrë vetëm me problemet e brendshme, por se kjo kohë tani ka marrë fund.

“Do të fokusohem tërësisht te problemet e qytetarëve. Për një vit e gjysmë PD ka qenë në sulm dhe është marrë me veten e vet. Ka marr fund kjo kohë. Ditë për ditë do jemi me njerëzit dhe për njerëzit”, tha Basha.