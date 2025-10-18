Florjan Binaj mesazh qytetarëve: Mbështetja juaj në rrugët e Tiranës elektrizuese! Po bëjmë diçka të madhe
Kandidati i pavarur për Bashkinë e Tiranës, Florjan Binaj, ka reaguar me mirënjohje ndaj mbështetjes së marrë gjatë ditëve të fundit nga qytetarët.
Përmes një postimi ne rrjetet sociale, Binaj është shprehur falënderues për mesazhet e shumta dhe përkrahjen që i është dhënë, duke theksuar se ndihet i përulur dhe i motivuar për të vijuar më tej angazhimin e tij.
“Jam thellësisht mirënjohës për mbështetjen, fjalët e mira dhe energjinë që më keni dhënë këto ditë.
Ndihem i përulur dhe i vetëdijshëm për çdo problem që përballon Tirana çdo ditë,” shkruan Binaj.
Ai u shpreh se dëshiron të ndërtojë një marrëdhënie të drejtpërdrejtë me qytetarët, duke vënë në dispozicion numrin personal të telefonit dhe adresën e emailit për çdo ide, ankesë apo propozim.
“Dua të dëgjoj zërin tuaj. Çdo ide e juaja ka vlerë. Komunikimi është baza e ndryshimit,” shtoi kandidati i pavarur.