Florian Binaj tha se nuk do dalë në fushatë me Berishën, reagon kreu i PD: S’është kandidat i propozuar nga ne
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, u pyet sot në konferencën me gazetarët për qendrimin e tij lidhur me kandidatin opozitar Florian Binaj, i cili deklaroi në një dalje televizive se kur të vijë momenti i fushatës elektorale për bashkinë Tiranë ai nuk do të dalë përkrah Berishës apo aleatëve të tjerë të opozitës.
Në replikën e tij, Berisha tha se e përshëndet deklaratën e Binajt. Kreu i PD-së sqaroi se Florian Binaj nuk është kandidat jo-partiak propozuar nga opozita, por kandidat i pavarur, i cili mbështetet nga opozita.
Për rrjedhojë kryedemokrati tha se si kandidat i pavarur, i cili ka mbështetjen e opozitës, Florian Binaj me të drejt mund të dalë në fushatë i vetëm pa u përfshirë me opozitën.
Sakaq ai theksoi se opozita do të angazhohet për të mobilizuar elektoratin partiak për të votuar Binajn.
Gazetari: Florian Binaj tha se nuk do dalë në fushatë përkrahë Berishës e as liderëv të tjerë të opozitës, si e komentoni deklaratën?
Berisha: E përshëndes plotësisht këtë deklaratë. Ka një rrymë të cilët vërtetë nuk realizojnë dot dallimin midis kandidatit të pavarur të mbështetur nga parti politike dhe kandidatit jo partiak të propozuar nga partitë politike, ky i fundit është kandidat i partisë politike.
Kandidati që kandidon në mënyrë të pavarur dhe partitë politike vendosin të mbështesin, nëse është i pavarur nuk ka pse të bëjë asnjë fushatë me kryetarë e partive. Po kryetarët e partive do angazhohen me mundësitë e tyre për të mobilizuar elektoratin partiak për të votuar atë.
Ai nuk është kandidat i propozuar nga ne as i partive opozitare jo partiak, por i pavarur që partitë opozitare kanë vendosur ta mbështesin.