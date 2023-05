Flet patronazhisti i Sali Berishës: Jam i habitur, nuk e dija qe me kishin dhene kete titull

Gazetari Ervin Baku rezulton patronazhist i Sali Berishes ne databazen e PS. Pas berjes publike te ketij fakti ai ka reaguar me ane te nje publikimi ne facebook

Kam marrëdhënie shumë të mira me Doktor Berishën, që prej më shumë se 20 vjetësh. Dhe natyrisht që nuk ndikojmë në bindjet e njëri-tjetrit. Qofshin këto artistike, kulturore, sportive apo edhe politike. Se do të isha patronazhist i tij, kjo më duket pak butaforike. Meqë jemi në prill dhe dihet me çfarë "feste" fillon ky muaj, kam vendosur ta marr me sportivitet çdo lajm të ditëve të këtij muaji.