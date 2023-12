Flamur Noka sfidon SPAK: Hajde më arrestoni poshtë shtëpisë së Berishës

Deputeti i Partisë Demokratike Flamur Noka tha se askush dhe asgjë nuk do ta pengojë Sali Berishën ta prijë PD drejt mosbindjes civile dhe fitores.

Noka u shpreh në Euronews se as SPAK dhe as Rama nuk do ta pengojë atë të takojë kryetarin e partisë së tij, edhe nëse e arrestojnë edhe atë vetë.

“Asgjë nuk do të arrijnë; Sali Berisha do ta drejtojë PD drejt ringritjes dhe mosbindjes civile. Të rrish e qetë Erla se nuk ka SKAP as Edi Ramë që të më ndalojë mua të takoj liderin e partisë sime dhe të konsultohem me të.

Le të më arrestojnë edhe mua. Nuk ka SKAP të më ndalojë mua të takoj kryetarin e partisë sime për t’u konsultuar për aksionin opozitar”, tha Noka.