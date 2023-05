“Fitorja e Veliajt lajm i keq”, u rendit i treti në Tiranë, reagon Arlind Qorri: S'ka qeveri më të korruptuar se e Ramës

Kreu i “Lëvizja Bashkë”, Arlind Qori në një konferencë për shtyp foli për rezultatet e zgjedhjeve lokale.

Në daljen e tij të parë publike pas 14 majit, Qori u shpreh se ‘Shqipëria dhe Tirana është zgjuar më e zymtë se çka qenë më parë, për shkak të vjedhjes së votave nga ana e qeverisë’. Sakaq tha se asnjë parti nuk ka qenë më e korruptuar sa PS dhe qeverisja e Edi Ramës. Po ashtu Qori nuk nguroi të falënderonte mbi 18000 votuesit e Lëvizjes Bashkë për besimin e tyre.

Nga rezultatet e publikuara nga KQZ, Arlind Qori u rendit i treti, ku siguroi më shumë vota se kandidati i Partisë Demokratike, Roland Bejko. Vendin e parë e zë krybashkiaku aktual, Erion Veliaj, i ndjekur nga kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë”, Belind Këlliçi.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Në Shqipërinë tonë kaq të keq qeverisur e cila vjedh, me një opozitë me një histori po aq të korruptuar mendoj se ka vetëm një rreze shprese dhe ata janë 13800 qytetarët e Tiranës, që jo vetëm na kanë votuar por edhe na kanë besuar. Të kisha mundësi do u puthja dorën për t’i falënderuar. Në një situatë ku shqiptarët duan të largohen sa më parë, këta 13 mijë qytetarë na kanë besuar. Shumë qytetarë na kanë përcjellë mesazhin “Mos na tradhtoni!”. Unë ju them se nuk do tradhtojmë besimin tuaj. Më parë hidhemi në zjarr sesa të tradhtojmë këtë akt qytetarie. Dua të falënderoj aktivsitët e “LB” që kemi shkuar në çdo lagje dhe rrugë të Tiranës. Në këtë ditë ata kanë ruajtur çdo votë. Kemi luftuar për secilën votë për të mos lejuar asnjë parregullsi në procesin e votimit. Në këtë fushatë kemi pasur mbështetje të shumë qytetarëve, një pjesë e tyre na kanë dhuruar para, emigrantë dhe këtë para kanë shkuar për biçikletat, fletushka dhe bileta autobusësh. Tirana dhe Shqipëria po gdhihen të zymta me një pushtet më të madh. Asnjë parti s’ka qenë kaq e korruptuar sa qeverisja e Ramës dhe Velaijt. Fakt që Veliaj do jetë sërish kryetar bashkie është lajm i keq, pasi do të thotë më shumë fitime për oligarkët dhe më pak për qytetarët. Mirëpo LV ka mbështetjen e 18000 qytetarëve. I bëj thirrje çdo qytetari të ndershëm që të bashkohet në një përpjekje të përbashkët për të mbrojtur drejtësinë shoqërore dhe për të përparuar në terrenin e drejtësisë dhe demokracisë. Ne çdo ditë do të përpiqemi sërish”, u shpreh Qori.