Fitorja e pritshme e Donald Trump, pse qeverisja e tij do të jetë ndryshe nga Presidenca e parë

Fitorja zgjedhore e Donald Trump do ta kthejë atë në Shtëpinë e Bardhë, por edhe aleatët dhe kundërshtarët e tij kanë theksuar se kjo herë do të jetë krejt ndryshe nga hera e parë.

Tani që Partia Republikane është plotësisht nën kontrollin e tij, me figurat anti-Trump të dëbuara përfundimisht, Trump do të hyjë në Zyrën Ovale me përvojën e një presidenti që e ka bërë punën më parë, si dhe me një mal akuzash mbi mënyrën si beson ai se sistemi e ka dështuar.

Në ndryshim nga fitorja e tij e parë në Kolegjin Zgjedhor në vitin 2016, Trump është në rrugë të mirë për të fituar votën popullore këtë vit — duke i ofruar atij mundësinë për të pretenduar një mandat mbështetjeje kombëtare, një mundësi që iu mohua herën e kaluar, gjë që e frustroi shumë.

“Amerika na dha një mandat të paprecedentë dhe të fuqishëm,” tha Trump përpara një turme entuziaste në West Palm Beach, Florida, herët të mërkurën në mëngjes. Ai e përmbledhi qasjen e tij për një mandat të dytë kështu: “Do të qeveris me një moto të thjeshtë: Premtime të bëra, premtime të mbajtura.”

Kjo i bën katër vitet në vijim të pasigurt dhe të paqarta, të cilat nuk mund të parashikohen lehtësisht nga presidenca e parë e Trump-it. Kundërshtari i tij, Zëvendëspresidentja Kamala Harris, u mundua t’i paralajmëronte votuesit për rreziqet. Por për mbështetësit e tij, premtimet për të rregulluar atë që ai e quajti një vend të prishur — madje edhe nëse do të thotë heqja dorë nga principe të ngulitura — ishte qëllimi kryesor.

Figurat që dikur kishin shpresuar të vepronin si forcë stabilizuese — përfshirë një varg shefash të stafit, sekretarësh të mbrojtjes, një këshilltari për sigurinë kombëtare, një këshilltari për inteligjencën kombëtare dhe një prokuror të përgjithshëm — e kanë braktisur Trump-in, duke lënë pas kritikë për karakterin dhe aftësitë e tij.

Ata janë zëvendësuar nga një grup këshilltarësh dhe zyrtarësh që nuk janë të interesuar për ta mbajtur Trump-in nën kontroll. Në vend që të vepronin si mburoja kundër tij, ata që punojnë për Trump-in këtë herë e ndajnë pikëpamjen e tij dhe janë të përkushtuar për të mbajtur premtimet ekstreme që ai bëri si kandidat, pa pasur fare shqetësime për norma, tradita ose ligje që ndihmësit e kaluar tentuan t’i ruanin.

Eksistenca e Trump-it si një figurë ndikimi është ndryshuar ndjeshëm që nga largimi i tij nga zyra në janar 2021. Ndërkohë që vajza e tij Ivanka Trump dhe burri i saj, Jared Kushner, dikur ishin ndihmës të shquar të fushatës dhe staf i lartë në Shtëpinë e Bardhë, ata tashmë janë larguar nga grindja e përditshme politike. Ivanka Trump ka bërë të qartë se nuk ka plane për t’u kthyer në Wingun Perëndimor, dhe ndërkohë që Kushner ka qenë i angazhuar në përpjekjet e kalimit, burime të njohura me mendimet e tij thanë se është e pamundur që ai të largohet nga firma e tij private të kapitalit.

Në vend të kësaj, Trump ka gjetur mbështetje nga figura si Donald Trump Jr., Elon Musk dhe Susie Wiles gjatë kësaj rruge të tij të tretë për në Shtëpinë e Bardhë.

Ish-presidenti gjithashtu duket i gatshëm të shpërblejë ata që e mbështetën — si Robert F. Kennedy Jr. — edhe nëse pikëpamjet e tyre janë shumë larg rrjedhës kryesore. Pavarësisht besimit të tij në teoritë e konspiracionit për vaksinat dhe komentet antisemitike, RFK Jr. tha kohët e fundit se Trump i tha se do të “luftonte si djall” për të, nëse Kennedy dëshiron të drejtojë Departamentin e Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore.

I goditur nga përvoja e tij në trajtimin e zyrave ligjore të agjencive, Trump këtë herë do të përpiqet të mbushë qeverinë me avokatë që do të punojnë për të gjetur justifikime ligjore për idetë e tij më radikale, në vend që të ngrenë shqetësime.

Edhe tani, Trump ka shmangur procesin e zakonshëm të kalimit dhe ka refuzuar të nënshkruajë marrëveshje etike që do të lejonin fushatën e tij të fillonte të punonte me administratën Biden për dorëzimin, një proces që zakonisht fillon gjashtë muaj para zgjedhjeve. Kjo bllokadë ka të bëjë me mosbesimin e thellë të Trump-it ndaj agjencive federale, sidomos atyre që nuk drejtohen nga lojalistët e tij. Kjo do të thotë se ekipi i tij nuk ka qenë i detyruar të zbulojë donatorët për procesin e kalimit, por gjithashtu është bllokuar nga informacionet e sigurisë kombëtare dhe nga marrja e miliona dollarëve për të ndihmuar kalimin.

Ndërkohë që lufta për formulimin e marrëveshjeve është zgjatur, duke shkaktuar humbjen e afateve të rëndësishme, ndihmësit e Trump-it nuk janë në gjendje të marrin pasaporta sigurie. (Disa kanë sugjeruar të kryejnë procedurat e tyre pa FBI-në.)

Në Kongres, ku republikanët e moderuar herë pas here e kritikuan sjelljen më të çuditshme të Trump-it, besnikëria ndaj tij është tani pothuajse e njëtrajtshme mes GOP. Përpjekjet për të vendosur kufizime mbi fuqinë presidenciale gjatë katër viteve të fundit janë shpërbërë, dhe republikanët anti-Trump janë tërhequr ose janë larguar me votë.