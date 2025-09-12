LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Firma e Begajt ngjall debate, dekretoi Ramën si kryeministër, të ushtrojë edhe detyrën e ministres virtuale Diella

Lajmifundit / 12 Shtator 2025, 13:36
Politikë

Firma e Begajt ngjall debate, dekretoi Ramën si kryeministër, të

Ka ngjallur reagime dekreti i presidentit Bajram Begaj per Edi Ramen ne lidhje me formimin e qeverise se re pikerisht per shkak te asaj qe kreu i shtetit ka shkruar ne lidhje me ministren virtuale, Diella.

Presidenti Bajram Begaj ka dekretuar sot Edi Ramën si kryeministër për herë të katërt që prej vitit 2013.

Firma e Begajt ngjall debate, dekretoi Ramën si kryeministër, të

Kreu i shtetit e priti kryeministrin në një takim të shkurtër në Presidencë, ku i dha edhe dekretin.

Në dokumentin e nënshkruaj prej Begajt shihet se dekreti ka dy nene, ku përveç dekretimit të Ramës si kryeministër, është shtuar edhe një tjetër nen që ka të bëjë me ministrinë e Inteligjencës Artificiale.

Kryeministri ushtron edhe përgjegjësitë për ngritjen dhe funksionimin e Ministrit Virtual të Inteligjencës Artificiale “Diella””, thuhet në dekret.

Ne fakt, edhe pse kushtetuta dhe ligjet parashikojne dekretimin e Ministrive tradicionale te qeverise, Diella eshte dicka e re, e pa ndodhur me pare dhe qe nuk eshte e parashikuar ne legjislacon.

Pas publikimit te dekretit, te shumta kane qene reagimet kritike nga opozita ne adrese te presidentit Begaj.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion