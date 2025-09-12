Firma e Begajt ngjall debate, dekretoi Ramën si kryeministër, të ushtrojë edhe detyrën e ministres virtuale Diella
Ka ngjallur reagime dekreti i presidentit Bajram Begaj per Edi Ramen ne lidhje me formimin e qeverise se re pikerisht per shkak te asaj qe kreu i shtetit ka shkruar ne lidhje me ministren virtuale, Diella.
Presidenti Bajram Begaj ka dekretuar sot Edi Ramën si kryeministër për herë të katërt që prej vitit 2013.
Kreu i shtetit e priti kryeministrin në një takim të shkurtër në Presidencë, ku i dha edhe dekretin.
Në dokumentin e nënshkruaj prej Begajt shihet se dekreti ka dy nene, ku përveç dekretimit të Ramës si kryeministër, është shtuar edhe një tjetër nen që ka të bëjë me ministrinë e Inteligjencës Artificiale.
“Kryeministri ushtron edhe përgjegjësitë për ngritjen dhe funksionimin e Ministrit Virtual të Inteligjencës Artificiale “Diella””, thuhet në dekret.
Ne fakt, edhe pse kushtetuta dhe ligjet parashikojne dekretimin e Ministrive tradicionale te qeverise, Diella eshte dicka e re, e pa ndodhur me pare dhe qe nuk eshte e parashikuar ne legjislacon.
Pas publikimit te dekretit, te shumta kane qene reagimet kritike nga opozita ne adrese te presidentit Begaj.