Fevziu për Ramën: Zgjatja në pushtet nuk është e mirë për askënd

Gazetari Blendi Fevziu tha në emisionin Të Paekspozuarit në MCN TV se, kryeministri Edi Rama i ka marrë të gjitha dhe më e keqja është se nuk ndjeht aspak i kërcënuar në kushtet ku ndodhet.

Sipas tij, qëndrimi gjatë në pushtet e kalcifikon një lider, prandaj ndryshimet e elitave i bëjnë mirë një vendi.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Rama ta merr duke përdorur një kombinim të të gjitha gjërave. Rama ishte një njeri që asnjëherë se kishe përballë në një betejë, dhe ata që e mendonin frikacak që nuk përballej ai kthehej në një cinik i pamëshirshëm për të sharë, fyer, shkelur me këmbë. Ai ta merr gjënë gati gati duket sikur ti ja dhuron kjo është aftësi e radhë. Njohja ime me Edi Ramën ka qenë prej Blendi Gonxhes. Nga larg e kam njohur pak më herët kur ishte basketbollist. Në ato raste kur Dinamo fitonte Rama binte në sy se kishte një palë tuta ndryshe nga të tjerët. Në momentin që e pash për herë të parë ai doli me pesë gabime personale dhe asnjëherë se mbylli ndeshjen deri në fund por dilte me 5 gabime. Mendoja se do ishte problematik në basketboll pa imagjinuar atë në politikë. Rama ishte njeri i informuar”, tha Fevziu.

I pyetur se si e përshkruan sot pushtetin e Ramës, Fevziu u shpreh se sot ai i ka të gjitha. Sipas tij, Edi Rama është i pa kërcënuar për momentin dhe kjo është më e madhja në politikë.

“Për momentin ai nuk ka në frikë dhe s’ka kufizim më të madh se kjo. Për momentin nuk ka gjë më të tmerrshme se kur njeriu më i pushtetshëm nuk ndjehet i rrezikuar nga asgjë. Më gjej një njeri që ka mundësi të marrë një gjë dhe e lë. Rama kërkon të marrë dhe opozitën dhe ta ketë në kontroll, dhe kjo nuk është aspak çudi. Mbajtja peng e opozitës përgjegjësinë nuk mund ta shohin vetëm te Rama, nuk është faj i Ramës. Opozita duhet të ishte një kontrast i plotë me qeverisjen por tentoi të ecte sipas gjurmëve të qeverisjes. Qëndrimi gjatë në pushtete e kalcifikon një lider, prandaj ndryshimet e elitave i bëjnë mirë një vendi. Mendoj se rregullat demokratike dhe pse nuk janë perfektë por këtu komplikohet me një gjë që tjetrin duhet ta mundësh me zgjedhje. Mendoj se Rama e ka shteruar atë që mund të sjellë, për momentin nuk ka më shumë nerva të merret me administrimin e vendit por merret me politika të jashtme. Nuk e di menaxhimin e mëtejshëm të vendit nëse ka më shumë për të dhënë Rama. Unë kam bindjen se zgjatja në pushtete nuk është e mirë për askënd“, tha ai.