Çfarë u diskutua në takimin 'kokë më kokë? Sali Berisha flet për negociatat me aleatët

Ish-kryeministri Sali Berisha pas takimit kokë më kokë që kishte me Agron Dukën ka reaguar menjëherë ku u shpreh se ka mirëkuptim të plotë me aleatët në lidhje me zgjedhjet lokale të 14 majit.

Berisha thekson se aktualisht, negociatat po ecin shumë mirë, por nuk dha detaje.

“Kemi pasur mirëkuptim të plotë dhe po ecin shumë mirë negociatat me aleatët tanë”, theksoi Berisha në një prononcim të shkurtër.