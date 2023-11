Çfarë s'u pa nga turi, Basha takon babain e Vis Martinaj

Lulzim Basha ka nisur prej ditësh një tur takimesh në të gjithë vendin për t’u njohur me problemet e shqiptarëve dhe për t’i bindur ata për alternativën e PD.

Ndalesa e radhës ishte në Kurbin, takim që komprementon të ardhmen e Lulzim Bashës në politikë, ku kreu i demokratëve shfaqet i fotografuar meMustaf Martinaj, babain e Ervis Martinajt ky i fundit emri më i përfolur i botës së krimit në vend, fati i të cilët ende nuk dihet pasi rezulton të jetë i zhdukur prej disa muajsh.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Kujtojmë se vetëm pak ditë më parë, ishte vetë Basha që dorëzoi në Kuvend pr.ligjin vettingun e politikanëve, ku citojmë: sa i takon lidhjeve kriminale, i jepen kompetenca të njëjtit autoritet që në bashkëpunim me SPAK-un, me BKH-n, me shërbimet inteligjente, të vërtetojnë nëse një politikan gënjen ose thotë të vërtetën kur deklaron çdo vit me detyrim, se nuk ka kontakte të papërshtatshme. Thënë ndryshe, kontakte me botën e krimit të organizuar.







Gjithashtu, vetingu i gjyqtarëve, të cilin Basha e ka propozuar disa herë për ta aplikuar edhe ndaj politikanëve, e përcakton qartë se largohet nga sistemi cdo magjistrat me kontakte direkte indirekte me të dënuar apo të afërm të të denuarëve.

Sigurisht, babai i Ervis Martinajt, është person i lirë i Repulikës së Shqipërisë, dhe nuk mund të paguajë ai për veprimtarinë kriminale të të birit, por Lulzim Basha a do të mbajë përgjegjësi për këtë takim, pasi me ligjin që ai vetë ka propozuar e humbet të drejtën për të qenë pjesë e politikës?/ABC