Çfarë do të ndodhë sot në Kuvend? Berisha: Ka vetëm betejë, shumë shpejt do shihni…

Ish-kryeministri Sali Berisha ka deklaruar se vendimi i përjashtimit të 23 deputetëve të opozitës është i paligjshëm. Por paralajmëroi se do të ketë betejë, teksa shtoi se “askush të mos mendojë se ka tërheqje”.

“Vendimi është i paligjshëm, absolutisht. Është në parimin e asgjësimit të opozitës në Parlament. Nuk ndryshojmë asgjë, Ne do të qëndrojmë ndaj atyre që duam të jenë opozitarë. Askush të mos mendojë se ka tërheqje. Ka vetëm betejë. Në parlament shumë shpejt do shihini.. në rrugë e me radhë”, tha ish-kryeministri.