Euro në pikiatë, qeveria lehtëson eksportuesit: Deri në mars, s’do paguajnë tatim mbi fitimin

Ministrja e Ekonomisë dhe Financave, Delina Ibrahimaj ka prezantuar sot masat e ndërmarra për t’u ardhur në ndihmë eksportuesve të cilët kanë pësuar humbje të mëdha nga zhvlerësimi i monedhës së euros përballë lekut.

Ibrahimaj tha se deri në mars të vitit të ardhshëm, eksportuesit nuk do të paguajnë tatim mbi fitimin. Dhe shtoi se do të bëjnë këtë pagesë vetëm në rast se janë me fitim pasi të bëjnë bilancin.

“Gjatë muajit të kaluar kemi pasur disa takime me shoqetën e eksportuesve ku janë diskutuar ndërhyrjet potenciale që mund të zbatohen për t’u ardhur në ndihmë. Ajo që ka ndodhur është që ato biznese që punojnë me kontrata porositëse, tani gjenden në situatëqn ku shpenzimet i kanë në lekë dhe të ardhurat në euro.

Një nga masat që do merret është shtyrja e agfatit të kësteve të tatimit mbi fitimin deri në mars të vitit të ardhshëm kur bizneset mbyllin bilancet. Subjektet që janë eksportues dhe ekportojnë mbi 70% të nuk do parapaguajnë këstet e tatim fitimit deri në mars kur do të bëjnë bilancin,.

Kjo vjen si mbështetje për mungesën e likuiditetit që bizneset kanë në treg pas forimit të lekut. Masat e tjera, rimbursimi i TVSH, detyrim ligjor që për kategorinë e eksportuesve të jepet një afati 3 ditor”- tha Ibrahimaj.