Sulmet në Kosovës, Kreshnik Spahiu del me thirrjen e fortë ndaj Albin Kurtit

Juristi Kreshnik Spahiu tha në një intervistë televizive se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti duhet të shpallë Listën Serbe organizatë terroriste pas sulmeve të së dielës.

Sipas tij presidenti Aleksandër Vuçiç me veprimin e fundit zhgënjeu ndërkombëtarët dhe kjo do të sjellë një ndryshim të qasjes së këtyre të fundit në raport me Serbinë.



“Mund të ndodhë që grupi terrorist i përket një linje politike tjetër të qeverisë serbe, por unë jam nga ata që mendojnë se serbët janë unikë në qëndrimin e tyre dhe Aleksandër Vuçiç është pjesë e kësaj, pra marrim parasysh që Lista Serbe është brenda kontrollit të Aleksandër Vuçiç.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Kjo organizatë terroriste është nën komandën dhe nën hijen e Aleksandër Vuçiç. Për këtë arsye mendoj se ka dështuar dhe ka thyer besimin e perëndimit dhe ndryshimi i qasjes së Perëndimit do të jetë ndaj Aleksandër Vuçiç, nuk mendoj që do të jetë ndaj Albin Kurtit dhe kjo pavarësisht gjërave, kjo çon ujë në interesat e shqiptarëve dhe në interes të Kosovës,” – u shpreh Spahiu.