Abuzimet me fondet e BE-së në bujqësi, Nisma Thurje kallëzon në SPAK Frida Krifcën

Nisma Thurje ka depozitar në SPAK një kallëzim për abuzimet me fondet e BE në Ministrisë e Bujqësisë. Në një deklaratë për mediat, Endri Shabani u shpreh se SPAK duhet të hetojë ish ministren e Bujqësisë, Frida Krifca dhe drejtuesin e AZHBR-së, por edhe zyrtarë te tjerë.

Shabani u shpreh se zyrtarët i akuzojnë për “shpërdorim detyre” dhe prova më kryesore është raporti i OLAF.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.





“Sot në mëngjes kemi depozituar në SPAK një kallëzim për abuzimet që është bërë me fondet e AZHBR, me fondet e IPARD-it, por edhe me fondet e ndihmës kombëtare.

Ne i kërkojmë SPAK që të hetojë ish ministren e bujqësisë, drejtuesit e AZHBR-së dhe zinxhirin vendimarrës që janë përgjegjës për atë vendim ku ne përjashtohemi nga fondet e BE.

Ne shpresojmë që kjo të jetë një vijë ndarëse. Një vijë e pakalueshme për ty arsye. E para, këtu jemi përpara një rasti ku po tradhtohet fermeri shqiptar”, tha Shabani.