Çështja “Gërdeci” në Gjykatën Evropiane, Mediu: Padia e familjarëve të viktimave nuk konstaton fajësinë time

Ish-ministri i Mbrojtjes, Fatmir Mediu ka komentuar për herë të parë vendimin e Gjykatës së Strasburgut për të pranuar padinë e familjarëve të viktimave të Gërdecit, duke thënë se ata duhet të ishin pjesë e procesit që në fillim.

I ftuar në News24, Mediu u shpreh se kjo gjykatë nuk cakton fajësi apo pafajësi për të, ndërsa nënvizon se çështja është parashkruar dhe se procesi aktual është jashtë çdo lloj afati.



Ai tha ndër të tjera se sipas tij, se familjarët nuk do të kompensohen dot në të gjitha pikëpamjet jo më në pikëpamjet financiare

“Pavarësisht se si ka vendosur Gjykata e Strasburgut, unë mendoj se familjarët nuk do të kompensohen dot në të gjitha pikëpamjet jo më në pikëpamjet financiare. Pastaj, konstatohet imuniteti im.

Pas vitit 2009, ne i kemi kërkuar Gjykatës së Lartë me shkrim që nuk e njohim imunitetin dhe Gjykata e Lartë ka theksuar se kjo është një çështje institucionale dhe jo individuale. Nuk ka asnjë diskutim pavarësisht se mund të bëhen aludime, Gjykata e Strasburgut nuk ka përcaktuar fajësi apo pafajësi për Fatmir Mediun dhe konstaton se gjykimi është i vonuar në kohë. Në gjykimin tim është jashtë të gjitha afateve që parashikon ligji dhe Kodi Penal pasi çështja është parashkruar”, theksoi ai.

Ai deklaron se dëshmitarët deri më tani në Gjykatën e Posaçme nuk e kanë fajësuar atë për ndonjë shkelje.



“Ne jemi në një proces gjyqësor dhe ka filluar me pyetjen e dëshmitarëve. Të gjithë dëshmitarët kanë treguar se nuk kanë lidhje me akuzën e ngritur ndaj Fatmir Mediut për shpërdorim detyre. Marrëdhëniet kanë qenë me firmën private që ka marrë një kontratë nga Ministria e Mbrojtjes. Pastaj se si është vepruar duhet të përcaktojmë. Aty janë çuar sasi të mëdha municionesh, nuk janë zbatuar rregullat e demontimit”, tha më tej Mediu.