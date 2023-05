Çështja e detit me Greqinë, Presidenti Begaj zbardh detajet: Kam një kërkesë nga ministria për ta dërguar në Hagë

I pyetur për çështjen e detit me Greqinë, Presidenti Bajram Begaj tha se është e vërtetë që ka një kërkesë nga ministria e Jashtme për ta çuar çështjen në Hagë. Begaj tha se po e vlerëson me seriozitetin më të madh këtë kërkesë, ndërsa theksoi se çështja do zgjidhet në bazë të Kushtetutës dhe ligjeve ndërkombëtare

Pyetje: Keni pasur disa takime me Ramën, a është folur për çështjen e detit dhe a keni marrë një kërkesë për të dhënë autorizimin për nisjen e bisedimeve?

Begaj: Me Greqinë kemi një çështje. Unë kam një kërkesë nga ana e ministrisë së Jashtme që është e shoqëruar me një relacion.

Si president në zbatim të detyrimeve kushtetuese këtë kërkesë e vlerësoj me seriozitet dhe besoj që është një çështje që duhet të gjejë zgjidhje. Zgjidhja është e bazuar në Kushtetutën ë Shqipërisë, në aktet ndërkombëtare në ligjet e brendshme, por edhe në rregullat e fqinjësisë së mirë dhe reciprocitet. Greqia është fqinjë dhe partner ekonomik. Kemi komunitetit shqiptar në Greqi dhe komunitetin grek në Shqipëri që janë ura bashkëpunimi

Me Ramën jam takuar disa herë, çështjet që kam biseduar kanë qenë publike, tema mbi sigurinë kombëtare dhe shërbimin e jashtëm. Komunikimi është institucional dhe shumë i mirë.