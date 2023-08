Çështja "Beleri", Rama nuk tërhiqet edhe pas presionit të Greqisë: Drejtësia e re duhet të bëjë detyrën

Kryeministri Edi Rama në një konferencë për çështjen ‘Beleri’ dhe reagimet e qeverisë greke.



Rama u shpreh i prerë se qëndrimi i PS-së ka qenë është dhe do të mbetet i njëjti, teksa shtoi drejtësia e re duhet të bëjë detyrën.







“Në këtë periudhë kemi pasur mesazhe të rëndësishme dhe shumë domethënëse nga sistemi i ri i drejtësisë. Gjë që unë e kam vlerësuar edhe përmes rrjeteve sociale. Nga ana tjetër e dini që keni pasur një situatë të inflamuar për shkak të problemit të drejtësisë me kryebashkiakun e zgjedhur në Himarë. Qëndrimi ynë ka qenë, është dhe do të jetë, që drejtësia e re duhet të bëjë detyrën e saj. Në këtë pikë asgjë nuk është më e rëndësishme se mbrojtja me njëjtën mënyrë të veprimtarisë së sistemit të drejtësisë. Kështu që asnjë lloj interference nga do që të vijë , nuk do gjejë jo përkrahjen , por as mbështetjen tonë. Ne nuk ndërhymë dhe nuk komentojmë vendimet e organeve të reja të drejtësisë si dhe nuk presim asgjë përveç zbatimit të ligjit. Të tjerët mund të thonë çfarë të duan.

E fundit, së shpejti do mbledhim Asamblenë e Përgjithshme të PS-së, për ecurinë e mëtejshme të qeverisë”, u shpreh Rama.