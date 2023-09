Çështja Beleri/ Presidenti Begaj flet për marrëdhëniet Shqipëri-Greqi

Presidenti i Shipërisë, Bajram Begaj ka folur në një intervistë për Zërin e Amerikës nga SHBA, për çështjen e kandidatit që fitoi zgjedhjet për kryetar bashkie në Himarë, Fredi Beleri.

Begaj tha se çështja nuk është në dorën e tij por në dorë të drejtësisë dhe sipas tij drejtësia pas reformës së bërë me konsensus politik është në rrugën e duhur dhe është e pavarur.

“Marrëdhëniet e Shqipërisë me Greqinë janë marrëdhëniet e një partneriteti strategjik, bazohen në vlerat më të mira të fqinjësisë dhe respektit mes njeri-tjetrin. E kam pritur në zyrën time kryeministrin e Greqisë, kemi diskutuar për çështje të reja dhe të vjetra.

Kjo çështje nuk është në dorën e presidentit, ka lidhje me drejtësinë. Të lëmë drejtësinë të bëjë punën e vet. Mendoj se drejtësia pas reformës së bërë me konsensus politik është në rrugën e duhur dhe është e pavarur”, tha Begaj.

Fredi Beleri ndodhet në burg nën akuzën për krim elektoral.Kryeministri i Greqisë dhe zyrtarë të tjerë të lartë grek kanë pasur një interes të lartë për këtë çështje.