Çështja “Beleri”, Athina kërcënon me veto Tiranën, marrëdhëniet greko-shqiptare do të përkeqësohen

Greqia mund të bllokojë ndihmat për Shqipërinë nëse çështja për kryetarin e bashkisë Himarë, Fredi Beleri nuk merr zgjidhje. Kryebashkiaku ndodhet pas hekurave nën akuzën e blerjes së votave, ndërsa u arrestua 2 ditë para zgjedhjeve. Greqia e sheh me nota kritike izolimin e Fredi Belerit, kryetar i zgjedhur me votë në Himarë, por që nuk ka bërë betimin për të drejtuar Bashkinë. Sipas asaj që shkruan gazeta “Kathimerini”, autoritetet greke shprehen se ky proces është i motivuar politikisht sepse Shqipëria ka shkelur të drejtën e gjykimit të drejtë dhe prezumimit të pafajësisë.

Dhe këto veprimet mund të shoqërohen me sanksione nga shteti helen. Redaktori diplomatik Vassilis Nedos, duke iu referuar diskutimeve të brendshme në qeverinë greke pas dështimit në bisedimet me homologët shqiptare thekson se në fillim të muajit Dhjetor në mbledhjen e Këshillit Evropian kryeministri Mitsotakis mund të vendosë veton duke kërkuar ngrirjen e ndihmës financiare ekonomike për Shqipërinë.

Çështja “Beleri”, hyn në lojë edhe Zëvendëspresidenti i KE

Ndërkohë kujtojmë se javën që shkoi, gazeta “SOT” zbuloi letrën që Zëvendës Presidenti i Komisionit Europian për Promovimin e Modelit Evropian të Jetesës, Margaritis Schinas i ka dërguar komisionerit për Zgjerimin e BE-së, Oliver Varhelyi lidhur me arrestimin e Fredi Belerit. Letra mban datën 19 korrik të këtij viti dhe i është drejtuar Oliver Varhelyit. Konkretisht, Schoinas thekson se Shqipëria, një vend që synon integrimin në BE, duhet të përballet me pasoja nëse kryebashkiaku i zgjedhur Fredi Beleri vazhdon të pengohet të marrë detyrën. Ndër të tjera, në letër thuhet se arrestimi i Belerit një ditë para votimeve, interpretohet si intimidues për votuesit dhe se mbajtja e tij në burg është cënim i së drejtës për një proces të rregullt ligjor. “Është e qartë se Bashkimi Evropian nuk mund të qëndrojë indiferent ndaj kësaj situate, efektet e së cilës janë shumë më të gjera se rasti individual i Fredi Belerit.

Siç nënvizohet nga Parlamenti Evropian në rezolutën e tij të miratuar së fundmi për raportin e vitit 2022 për Shqipërinë, "kjo çështje lidhet me respektimin e përgjithshëm të të drejtave themelore, pezullimin me pronat e anëtarëve të pakicës etnike greke në zonën komunale dhe kategoritë të cenimeve ndaj shtetit”. Ndaj nuk mjafton thjesht ndjekja e zhvillimeve”, shprehet ai. Më tej zoti Schoinas thekson se përderisa çështja lidhet me rezolutën e BE të 2022 për Shqipërinë, në lidhje me pronat e minoritarëve etnikë grekë, nuk është e mjaftueshme vetëm të ndiqen zhvillimet, por se duhen marrë masa aktive. “Shqipëria është kandidate për anëtarësim në BE. Respekti absolut për demokracinë, të drejtat e njeriut dhe shtetin e së drejtës është një parakusht dhe një moment historik për vlerësimin e progresit të vendit. Është në interesin e Shqipërisë dhe të Bashkimit Evropian që këto vlera themelore të mbështeten dhe promovohen sistematikisht në praktikë. Një pengesë e tillë serioze duhet të trajtohet si prioritet dhe kërkon një përgjigje të menjëhershme", ka shkruar Schinas.

Çfarë ka ndodhur?

Ndërkaq theksojmë se pak ditë më parë Gjykata e Lartë ka lënë në fuqi masën e sigurisë ‘arrest me burg’ për Fredi Belerin, kryetarin e zgjedhur për bashkinë e Himarës, por jo të betuar. Vendimi u dha në dhomën e këshillimit nga gjyqtari Sander Simoni. Beleri, i cili akuzohet për shit-blerje votash kërkoi një masë më të butë sigurie se ajo e arrestit. Më herët Gjykatat e Posaçme, ajo e shkallës së parë dhe e Apelit kanë rrëzuar kërkesat e kryebashkiakut të zgjedhur më 14 maj teksa mbahej në paraburgim. Fredi Beleri u arrestua dy ditë para zgjedhjeve vendore të 14 majit, nën dyshimet se kishte ofruar para për vota në favor të tij. Hetimet nisën pas sinjalizimeve të marra nga policia dhe denoncimit në Prokurorinë e Vlorës të një qytetari nga Himara.