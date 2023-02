Çështja “Babale”, shtyhet sërish seanca ndaj Ervin Salianjit, zbardhet arsyeja

Shtyhet sërish gjyqi ndaj Ervin Salianji. Seanca gjyqësore ishte planifikuar të zhvillohej këtë të hënë në orën 13:30.

Ndërkohë në një njoftim zyrtar Gjykata e Apelit të Tiranës bëri me doje se për arsye objektive një nga anëtarët e trupit gjykues nuk do të jetë i pranishëm. Në këtë mënyrë seanca nuk do të zhvillohet.

Njoftimi:

Ne vijim te komunikimeve mbi veprimtarine e Gjykates se Apelit Tirane, ju njoftojme se:

Sot me date 30.01.2023 ora 13:30, eshte planifikuar seanca gjyqesore e ceshtjes penale ndaj te pandehurve Ervin Salianji, etj.

Ju komunikojme se dhe sot per arsye objektive nje nga anetaret e trupit gjykues nuk do te jete i pranishem.

Ne kushtet e mesiperme, seanca gjyqesore nuk do te mund te zhvillohet.

Dita dhe ora e seances se ardhshme do te komunikohet sapo te caktohet.

Mbetet ne vleresimin Tuaj, pjesemarrja ne kete seance.

Ju faleminderit!