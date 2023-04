Escobar në Shqipëri, ambasada amerikane zbulon arsyen kryesore të vizitës: Do nënvizojë…

Pas takimeve të njëpasnjëshme të zv.sekretarit amerikan të Shtetit, Gabriel Escobar me krerët e shtetit ambasada amerikane ka zbuluar arsyen kryesore të vizitës së tij. Në një postim në Facebook, ambasada shkruan se Escobar do të nënvizojë zbatimin e rekomandimeve të OSBE-ODIHR-it.

“Gabriel Escobar, Zëvendës Ndihmës Sekretari i SHBA-së për Çështjet Evropiane dhe Përfaqësuesi Special për Ballkanin Perëndimor, mbërriti sot në Tiranë për takime me Presidentin Begaj, kryeministrin Rama, ministren e Jashtme Xhaçka dhe drejtues të tjerë. Zëvendës Ndihmës Sekretari Escobar do të nënvizojë rëndësinë e zgjedhjeve të ardhshme bashkiake në Shqipëri, nevojën për të zbatuar rekomandimet e ODIHR-it dhe nevojën që partitë politike dhe liderët të sigurojnë që kandidatët të përmbushin kërkesat e ligji dhe të përmbushë pritshmëritë e qytetarëve shqiptarë për integritet të lartë. Ai do të diskutojë gjithashtu bashkëpunimin SHBA-Shqipëri për prioritetet rajonale dhe globale, përfshirë refuzimin e pushtimit rus të Ukrainës.”– thuhet në postimin e Ambasadës Amerikane në Tëitter.