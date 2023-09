Ermal Mulosmani mbështet Adritatik Lapajn/ Zbulon arsyen

Gazetari Ermal Mulosmani ka zbuluar se do të promovojë dhe mbështesë lëvizjet e reja prej të cilave më interesantja sipas tij është ajo e avoktatit Adriatik Lapaj.

Mulosmani thotë se do të shkojë pas një fraksioni opozitar që në fokus ka goditjet ndaj pushtetit, pra kryeministrit Edi Rama.

Gazetari është shprehur se nëse nuk do të mbështetet e reja do të mbetemi gjithnjë tek e vjetra dhe se me këtë sistem zgjedhor Rama mund të shpallet kur të dojë monark i vendit.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Sipas Mulosmanit, Lapaj është më i sakti në artikulimin e tezave politike.

Gazetari deklaron se, aksioni i parë politik i Lapajt duhet të jetë ndryshimi i Kodit Zgjedhor, kalimi në proporcional të pastër me lista shumëemërore ku mandatin e deputetit e marrin kandidatët më të votuar.

“Aksioni i parë politik i Lapajt duhet të jetë ndryshimi i Kodit Zgjedhor- kalimi në proporcional të pastër me lista shumëemërore ku mandatin e deputetit e marrin kandidatët më të votuar.

Fragmentarizimi i opozitës është fitorja më e madhe e pushtetit. Nëse armiku më i madh i një grupimi opozitar është një tjetër grupim opozitar, njëri prej tyre, ose të dy së bashku, po bëjnë lojën e pushtetit.

Unë do shkoj pro atij fraksioni opozitar që fokus të goditjes dhe propagandës së tij ka strumbullarin e pushtetit, pra Edi Ramën.

Do bëj çmos të promovoj lëvizjet e reja prej të cilave më simpatikja më duket kjo e Lapajt. Përtej problemeve të qarta në diskurs, Adriatik Lapaj më duket më i sakti në atë çka kërkon, në artikulimin e tezave politike dhe kritikën ndaj pushtetit.

Nëse nuk mbështesim të renë do mbesim gjithmonë me të vjetrën.

Aksioni i parë politik i Lapajt duhet të jetë ndryshimi i Kodit Zgjedhor- kalimi në proporcional të pastër me lista shumëemërore ku mandatin e deputetit e marrin kandidatët më të votuar. Kjo do të jepte një arsye për shpresë.

Me këtë sistem zgjedhor Rama mundet të shpallet kur të dojë monark i vendit. Nuk ka kohë për të pritur. Janë vetëm 20 muaj për zgjedhjet e 2025. Po nuk filloi presioni tani ndaj Ramës do jetë shumë e vështirë. Në nismën për sistem proporcional nacional me lista të hapura të gjitha fraksionet duhet të bëhen bashkë”, shkruan Mulosmani.