Erion Braçe: Intervista e Sali Berishës për median greke, vjen erë të tmerrshme

Deputeti socialist Erion Braçe, ka komentuar intervistën e Sali Berishës për median greke, në lidhje me rastin e Fredi Belerit.

“Vjen erë, erë të tmerrshme, intervista e Sali Berishës për median greke. Ushtarakët shqiptarë të vrarë në Peshkëpi nga një komando terrorist grek, po rrotullohen në varr. Nuk ka asnje scoop ne intervisten e tij; Sali Berisha u ka shitur grekeve jo “sekrete”, “informacione konfidenciale” marre nga burime te tija, zerooooooo; Jane ne dosjen ligjore, depozituar ne gjykate-publike tashme, gjithcka u ka shitur grekeve qe po shkulin floket nga scoop-i.

1-Veprimi i stimuluar është një praktikë, procedurë e përdorur gjerësisht në Greqi e kudo nëpër botë ; asnje habi! Pyesni ne Greqi sa here e perdorin ne vit! Kjo ka ndodhur edhe ketu, me miratimin e nën mbikqyrje të prokurorit, pranuar nga gjykata; Pra nuk eshte nje veprim i njeanshem i policise kudo, por ka miratim prokurori e gjykatesi; ndodh keshtu per trafikun e droges, armeve, minave, trafikun e njerezve, pedofiline, edhe per blerjen e votave!!

2- Mjafton te lexosh vetedeklarimin e Alfred Belerit per efekt te demkriminalizimit, per ta qepur gojen; Aty ai rezulton i dënuar, jo nga Shqiperia, nga Greqia, per nje veper penale qe nga pershkrimi te habit, por që në fakt është arrestimi i tij në makinë me kreun e komandos terroriste greke që kreu masakrën e Peshkëpisë, me armët e vjedhura në Peshkëpi, të përdorura gjithashtu! Sali Berisha ishte president e komandant i forcave te armatosura kur ushtaraket shqiptare u masakruan ne Peshkepi, por policia e agjencite e tjera nen komanden e tij nuk ben asgje-zero, per te hetuar e cuar para drejtesise terroristet; madje nuk ka asnje veprim-zero letër porosi edhe ne rastin e arrestimit te Belerit ne makinen me armet e Peshkëpisë!

3- Ku jane provat e gjetura ne vendngjarjen e Peshkëpisë? Ku? Si ka mundesi qe dosja ka vec kapak e asnje dokument brenda? Çu bene provat?! Është shumë pis e gjitha! Vjen erë të tmerrshme”, shkruan ai.