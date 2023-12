Enkelejd Alibeaj pro arrestimit të Sali Berishës: Zero imunitet, shërbim për qytetarët

“Zero imunitet për askënd”. Kështu ka deklaruar Enkelejd Alibeaj në mbledhjen e Këshillit për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin, duke deklaruar kështu se është pro e lejimit të arrestimit të ish-kryeministri Sali Berisha.

Deklarata e Alibejat:

Unë jam nga ata që kam barrën dhe peshën e madhe të vendimmarrjes në këtë këshill lidhur me kërkesën e dhënies së autorizimit. Nuk jam i dyzuar, por krahauar me të gjithë ju tjerët, kam një pozicion më specifik. Ana tjetër, jam përfaqësues i PD-së. Ndaj të gjitha konsideratat që do t’i mbaj do të parashtroj atë që duhet të jetë qëndrimi i Kuvendit.