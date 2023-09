Endri Hasa nuk njeh vendimin e Bashës/ Sekretar të Përgjithshëm kemi Gazment Bardhin

Endri Hasa, një nga njerëzit më pranë Lulzim Bashës, i cili është edhe personi që menaxhon rrjetet sociale të Lulit, njeh si sekretar të Përgjithshëm Gazment Bardhin.

Në një intervistë me Bruna Çifligun, Hasa tha se aktualisht PD-ja e vulës ka Sekretar të Përgjithshëm Gazment Bardhin.

“Sa i përket Sekretarit të Përgjithshëm, sot që ne flasim Sekretar i Përgjithshëm është Gazment Bardhi. Çfarë do vendosin ditën e shtunë në Këshillin Kombëtar për të vendosur organet e partisë, këtë do t’ja lemë ditën e shtunë Këshillit Kombëtar”, u shpreh ai.

Kështu, Hasa nuk njohu vendimin e Lulzim Bashës. Kjo pasi Basha e shkarkoi Gazment Bardhi nga posti i sekretarit të Përgjithshëm më 17 qershor.

Madje, pasi shkarkoi Bardhin, në postin e Sekretarit të Përgjithshëm të Partisë Demokratike të vulës, Basha vendosi Indrit Sefën.